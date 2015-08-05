Bloomberg: кредиторов не устроило предложение Украины - завтрашние переговоры могут не состояться

Комитет кредиторов Украины, с которым власти страны с марта текущего года ведут переговоры по реструктуризации части государственного долга, считает неприемлемым переданное им предложение по разрешению долговой операции.

Об этом сообщило агентство Bloomberg cо ссылкой на свои источники.

Агентство напомнило, что предложение было передано Министерством финансов Украины в конце июля, и его детали не раскрываются, равно как не раскрываются и претензии кредиторов.

«Последнее предложение Украины по долгу является неприемлемым для Комитета кредиторов, - сообщил источник Bloomberg. – Разница в позициях Украины и кредиторов все еще велика. А время стремительно приближается к 23 сентября, когда наступит дата платежа по бондам».

При этом, по данным агентства, пока непонятно, состоится ли встреча кредиторов, запланированная на четверг, 6 августа, в Лондоне. «Предлагать встречу на высоком уровне всего за 48 часов - слишком преждевременно, даже принимая во внимание географический разброс членов Комитета кредиторов», - подчеркнул собеседник Bloomberg.

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Как сообщал УНИАН, 4 августа Министерство финансов Украины направило обновленное предложение Комитету кредиторов по реструктуризации суверенного и гарантированного государством долга, назвав текущую неделю решающей для переговоров.

Украина начала переговоры о реструктуризации части госдолга в рамках новой программы с МВФ в марте этого года и рассчитывает в результате отсрочки выплат по долгам и их частичного списания сэкономить до 5,2 млрд долл. в этом году и до 15,3 млрд долл. в ближайшие 4 года.

После трех с половиной месяцев результативными стали только переговоры государственных банков, «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка», которые договорились с владельцами своих еврооблигаций с погашением в 2015-2018 годах на 1,5 млрд долл. и 1,3 млрд долл. соответственно, об отсрочке уплаты долга на 7 лет в обмен на повышение ставки купона без списания основной суммы долга.

В июне министр финансов Наталия Яресько заявляла, что Украина «теоретически» может объявить мораторий в конце июля при отсутствии прогресса в переговорах с кредиторами, для чего у Кабинета министров есть полномочия согласно действующему с 17 июня закону. Однако впоследствии стороны переговорного процесса обнародовали совместное заявление о прогрессе и заключении соглашения о конфиденциальности, и 24 июля Минфин оплатил купон по евробондам на 120 млн долл.

В конце прошлой недели агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало, что кредиторы согласились на списание 5% основной суммы долга по еврооблигациям, и Украина предложила провести прямые переговоры в первую неделю августа.