Акции Одесского припортового завода на 450 миллионов гривень выставят на бирже "Перспектива"

Фонд государственного имущества (ФГИ) в соответствии с графиком приватизации 26 августа выставит на продажу на бирже «Перспектива» 5% акций Одесского припортового завода начальной стоимостью 450 млн грн, сообщила пресс-служба ФГИ.

Согласно сообщению, продажа акций через биржу является обязательным условием приватизации в связи с тем, что Верховная Рада не рассмотрела законопроект, которым Фонд предлагал отменить соответствующую норму.

При этом конкурс на продажу 94,5% акций предприятия будет оглашен в сентябре.

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Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку признала акции крупнейшей по объему торгов в Украине биржи «Перспектива» фиктивными.

ФГИ начал подготовку к проведению конкурсов по продаже 94,57% акций Одесского припортового завода, 94,99% акций Одесской ТЭЦ и 94,83% акций Херсонской ТЭЦ.

Глава Фонда Игорь Билоус ранее отметил, что продажа Одесского припортового завода не переносится на сентябрь, как было ранее указано в сообщении на сайте Фонда государственного имущества, и будет проводиться в ноябре согласно установленному плану.