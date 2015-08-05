Через фондовый рынок за 1,5 года прошло 400 миллиардов гривень теневых средств

Об этом заявил глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев на пресс-конференции в Киеве.

«Эти средства куда-то перешли, из одной компании или группы в другую, либо за границу. 400 млрд грн. Мы до сих пор разговариваем о фондовом рынке? 400 млрд грн - это средства, которые до сих пор не были учтены, их не видела экономика», - сказал он.

По словам Хромаева, указанная сумма представляет собой объем оборота ценных бумаг с капитализацией в 461 млрд грн, которые НКЦБФР ранее признала фиктивными.

«У нас есть эмитенты, которые были на слуху. Я не буду называть имена. С капитализацией в 100 млрд грн объем торгов - 140 млрд грн», - подчеркнул глава регулятора.

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При этом только 10 млрд грн из 400 млрд грн общего оборота были проведены через биржи, а операции с остальной суммой происходили на внебиржевых торгах.

«Только 10 млрд прошло через биржи, они установили цену. А потом вне биржи происходили другие торги», - отметил Хромает.

Как сообщал УНИАН, НКЦБФР в общей сложности остановила торги акциями 79 эмитентов на общую сумму 461 млрд грн, что составляет 70% капитализации всего рынка.