Акции крупнейшей по объему торгов биржи "Перспектива" признали фиктивными

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку признала акции крупнейшей по объему торгов в Украине биржи «Перспектива» фиктивными.

Соответствующая информация содержится в опубликованном на сайте НКЦБФР перечне эмитентов, чьи ценные бумаги признаны фиктивными.

Как сообщал УНИАН, объем торгов на бирже «Перспектива» 4 августа составил 1,038 млрд грн за счет значительного объема операций с облигациями внутреннего государственного займа.

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НКЦБФР в общей сложности остановила торги акциями 79 эмитентов на общую сумму 461 млрд грн, что составляет 70% капитализации всего рынка.