Украинский фондовый рынок втрое "подешевел" за 10 дней очистки от фиктивных акций

Капитализация фондового рынка Украины после остановки торгов акциями на сумму 461 млрд грн уменьшилась в три раза – до 100 млрд грн.

Об этом заявил глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев на пресс-конференции в Киеве.

«У нас за неделю, за 10 дней, капитализация нашего рынка уменьшилась в 3 раза. Это все то, что считалось имеющим маленькую стоимость, но мы уверены, что сможем доказать, что это не так», – сказал он.

По словам Хромаева, остающиеся в листинге бирж ценные бумаги являются надежными.

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«Учитывая последнее решение комиссии, вчерашнее, капитализация уже около 100 млрд грн. Остались только те компании, которые вы все помните, – «Мотор Сич», «Центрэнерго» и так далее», – отметил глава Нацкомиссии.

Также Хромаев отметил, что основными критериями для признания бумаг фиктивными стали активы, состоящие из сомнительных финансовых инструментов, низкий уровень заработных плат, не отвечающий компаниям с большой капитализацией, а также маленький штат работников.

Как сообщал УНИАН, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в общей сложности остановила торги акциями 79 эмитентов на общую сумму 461 млрд грн, что составляет 70% капитализации всего рынка.