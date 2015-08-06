Аналитики увидели готовность украинских властей объявить мораторий на выплату долгов

Заявление Министерства финансов Украины о готовности применить «альтернативные» механизмы финансирования в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом в случае не достижения договоренностей с кредиторами о реструктуризации долга в начале следующей недели означает готовность украинских властей объявить мораторий на долговые выплаты.

К такому мнению пришли опрошенные УНИАН эксперты, комментируя последнее заявление Министерства финансов от 5 августа.

«Думаю, что это такой словесный оборот, чтобы завуалировать термин «мораторий»», - сказал руководитель аналитического отдела ICU Александр Вальчишен, комментируя формулировку Минфина об альтернативных методах финансирования в рамках программы с МВФ. При этом, эксперт не считает, что правительство объявит мораторий на долговые выплаты на следующей неделе, считая оптимальным периодом для такого решения конец сентября. «Нужно привязываться к выплате евробонда в сентябре. Если к этому времени не договориться, тогда вопрос будет поставлен ребром. И будут предприниматься такие шаги. В целом, завершение долговой операции возможно в сентябре-октябре», - добавил он.

Читайте такжеBloomberg: кредиторов не устроило предложение Украины - завтрашние переговоры могут не состоятьсяТакже Вальчишен сообщил, что группа ICU сохраняет свой прогноз, в рамках которого считает приемлемыми условиями долговой операции для обеих сторон снижение номинала долга на 25%, снижение купона до 4,5% и продление сроков погашения долга таким образом, чтобы в период действия программы с МВФ Украина получила льготный период на 5 лет, в течение которого платежи по долгу не осуществляются. После льготного периода платежи по долгу будут осуществляться равными частями ежегодно вплоть до последнего погашения через 15 лет.

Директор аналитической группы Case Ukraine Дмитрий Боярчук также полагает, что анонсированные Минфином «альтернативные методы» - это мораторий на долговые выплаты, применение которого в рамках действующего законодательства возможно уже более месяца, но при этом сомневается, что кредиторы испугаются подобных угроз. «Альтернативные методы - это мораторий. Громкие слова больше для сотрясания воздуха, и после двух платежей по купонам, скорей всего, кредиторы таких угроз особо и не пугаются», - отметил эксперт.

Боярчук придерживается более пессимистичных прогнозов в отношении вероятных параметров реструктуризации долга. «5-10% списания долга - это максимум, на что мы можем рассчитывать. У нас нет сильных аргументов. Потому как в случае моратория инвесторы просто временно не получат свои деньги (до решения судов), а у нас начнутся «дружественные» спекуляции на тему дефолта и раскачивание ситуации. Цена вопроса для кредиторов и для нас несопоставимы», - пояснил он.

Читайте такжеВозможный мораторий на выплату долгов не остановит сотрудничество Украины и МВФ - ЛагардКак сообщал УНИАН, Украина начала переговоры о реструктуризации части госдолга в рамках новой программы с МВФ в марте этого года и рассчитывает в результате отсрочки выплат по долгам и их частичного списания сэкономить до 5,2 млрд долл. в этом году и до 15,3 млрд долл. в ближайшие 4 года.

До настоящего времени договориться с кредиторами и провести реструктуризацию удалось только двум государственным банкам – «Укрэксимбанку» и «Ощадбанку», которые получили отсрочку выплаты долга на 7 лет в обмен на повышение ставки купона без списания основной суммы долга по еврооблигациям с погашением в 2015-2018 годах на 1,5 млрд долл. и 1,3 млрд долл., соответственно.

В июне министр финансов Наталия Яресько заявляла, что Украина «теоретически» в конце июля может объявить мораторий на выплаты в случае отсутствия прогресса в переговорах с кредиторами в рамках действующего с 17 июня закона. Однако впоследствии стороны переговорного процесса обнародовали совместное заявление о прогрессе и заключении соглашения о конфиденциальности, и 24 июля Минфин выплатил купон по евробондам на 120 млн долл.

4 августа Минфин направил Комитету кредиторов обновленное предложение, назвав текущую неделю решающей для переговоров и предложив встретиться на высшем уровне в Лондоне 6 августа. По данным агентства Bloomberg, кредиторы, ранее уже согласившиеся на списание 5% номинала долга, в ответ на новое предложение Минфина попросили перенести встречу на 10-11 августа.

Вчера, 5 августа, Минфин обнародовал заявление, согласно которому Украина готова перенести запланированную на 6 августа встречу с Комитетом кредиторов на 10-11 августа, однако в случае невозможности достичь договоренности в начале следующей недели рассматривает возможность применения «альтернативных» механизмов финансирования в рамках своей программы сотрудничества с Международным валютным фондом.