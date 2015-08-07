Яресько собирается встретиться с кредиторами 12 августа в США

Министр финансов Украины Наталия Яресько намерена встретиться с кредиторами Украины на следующей неделе, 12 августа, в США, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

По информации пресс-службы, встреча с частными кредиторами состоится в Сан-Матео (Калифорния, США), где находится офис крупнейшего держателя украинских еврооблигаций – инвестфонда Franklin Templeton.

Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры о реструктуризации части госдолга в рамках новой программы с МВФ в марте этого года и рассчитывает в результате отсрочки выплат по долгам и их частичного списания сэкономить до 5,2 млрд долл. в этом году и до 15,3 млрд долл. в ближайшие 4 года.

До настоящего времени договориться с кредиторами и провести реструктуризацию удалось только двум государственным банкам – «Укрэксимбанку» и «Ощадбанку», которые получили отсрочку выплаты долга на 7 лет в обмен на повышение ставки купона без списания основной суммы долга по еврооблигациям с погашением в 2015-2018 годах на 1,5 млрд долл. и 1,3 млрд долл., соответственно.

В июне министр финансов Наталия Яресько заявляла, что Украина «теоретически» в конце июля может объявить мораторий на выплаты в случае отсутствия прогресса в переговорах с кредиторами в рамках действующего с 17 июня закона. Однако впоследствии стороны переговорного процесса обнародовали совместное заявление о прогрессе и заключении соглашения о конфиденциальности, и 24 июля Минфин выплатил купон по евробондам на 120 млн долл.

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4 августа Минфин направил Комитету кредиторов обновленное предложение, назвав текущую неделю решающей для переговоров и предложив встретиться на высшем уровне в Лондоне 6 августа. По данным агентства Bloomberg, кредиторы, которые ранее уже согласились на списание 5% номинала долга, в ответ на новое предложение Минфина попросили перенести встречу на 10-11 августа.

5 августа Минфин обнародовал заявление, согласно которому Украина готова перенести запланированную на 6 августа встречу с Комитетом кредиторов на 10-11 августа, однако в случае невозможности достичь договоренности в начале следующей недели рассматривает возможность применения «альтернативных» механизмов финансирования в рамках своей программы сотрудничества с Международным валютным фондом.