Fitch подтвердило рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах

Об этом говорится в распространенном 7 августа пресс-релизе агентства, передает Sputnik.

Рейтинг Украины в местной валюте также подтвержден на уровне CCC, а краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте - на уровне С.

Ранее УНИАН сообщал, что международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2015 года на уровне 9%, что соответствует прогнозам ключевых кредиторов страны – Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития.