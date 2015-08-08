Fitch подтвердило рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах
01:30, 08 августа 2015Фондовый рынок
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Рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "CC".
REUTERS
Об этом говорится в распространенном 7 августа пресс-релизе агентства, передает Sputnik.
Рейтинг Украины в местной валюте также подтвержден на уровне CCC, а краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте - на уровне С.
Ранее УНИАН сообщал, что международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2015 года на уровне 9%, что соответствует прогнозам ключевых кредиторов страны – Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития.
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