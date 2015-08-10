Минфин считает встречу 12 августа в США последней возможностью договориться с кредиторами

Министерство финансов Украины считает запланированную встречу с Комитетом кредиторов в среду, 12 августа, в Сан-Франциско (США), последней возможностью для достижения общей договоренности о реструктуризации.

В сообщении на своем сайте Минфин напомнил, что согласился встретиться с Комитетом кредиторов в среду, 12 августа, в Сан-Франциско по просьбе Специального комитета кредиторов Украины.

Читайте такжеМинфин США призвал кредиторов Украины достичь компромисса по реструктуризации долга – СМИ «Это также является последней возможностью для достижения общей договоренности накануне выплат по еврооблигациям в сентябре и октябре, а также в преддверии следующего обзора программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, запланированного на сентябрь», - говорится в сообщении.

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Минфин в очередной раз подчеркивает, что Украина будет вынуждена использовать альтернативные механизмы для обеспечения финансирования программы сотрудничества с МВФ в случае невозможности достичь договоренности о реструктуризации на уровне государства в начале следующей недели.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Украины Наталия Яресько намерена встретиться со Специальным комитетом кредиторов 12 августа, в Сан-Матео (Калифорния, США), где находится офис крупнейшего держателя украинских еврооблигаций – инвестфонда Franklin Templeton.

Украина начала переговоры о реструктуризации части госдолга в рамках новой программы с МВФ в марте этого года и рассчитывает в результате отсрочки выплат по долгам и их частичного списания сэкономить до 5,2 млрд долл. в этом году и до 15,3 млрд долл. в ближайшие 4 года.

До настоящего времени договориться с кредиторами и провести реструктуризацию удалось только двум государственным банкам – «Укрэксимбанку» и «Ощадбанку», которые получили отсрочку выплаты долга на 7 лет в обмен на повышение ставки купона без списания основной суммы долга по еврооблигациям с погашением в 2015-2018 годах на 1,5 млрд долл. и 1,3 млрд долл., соответственно.

В июне министр финансов Наталия Яресько заявляла, что Украина «теоретически» в конце июля может объявить мораторий на выплаты в случае отсутствия прогресса в переговорах с кредиторами в рамках действующего с 17 июня закона. Однако впоследствии стороны переговорного процесса обнародовали совместное заявление о прогрессе и заключении соглашения о конфиденциальности, и 24 июля Минфин выплатил купон по евробондам на 120 млн долл.

4 августа Минфин направил Комитету кредиторов обновленное предложение, предложив встретиться на высшем уровне в Лондоне 6 августа, однако кредиторы, которые ранее уже согласились на списание 5% номинала долга, попросили перенести встречу на 10-11 августа.