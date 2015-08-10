Российские индексы снижаются вслед за обвалом рубля

Российский рынок акций в понедельник, 10 августа, открылся падением, согласно данным Московской биржи.

Читайте такжеОбвал на рынке нефти не стихает: цена Brent опустилась до $48,33Так, индекс ММВБ снизился на 0,36%, до 1684,37 пункта, индекс РТС - на 1,06%, до 823,62 пункта.

Падает и российский рубль: доллар укрепился на 0,5240 руб., до 64,5690 руб.; евро поднялся на 0,6880 руб., до 70,85 руб.

Евро в начале торгов достиг отметки 70,98 рубля - впервые с 25 февраля.