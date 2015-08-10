Альфа-Групп начала переговоры о покупке дочернего банка UniCredit в Украине

Как говорится в сообщении Альфа-Групп, переданном агентству УНИАН, 7 августа холдинг подписал меморандум о намерениях и вступил в трехмесячные переговоры с UniCredit Group в обмен на миноритарную долю владения в ABHH. Сделку сопровождают Rothschild and UniCredit Corporate & Investment Banking.

Как прокомментировал глава ABHH Петр Авен, предложенная сделка позволит группе расширить свое участие на украинском рынке, а итальянская банковская группа UniСredit станет акционером ABHH. «Мы рады приветствовать UniCredit как партнера и будем рады использовать обширный опыт работы этой группы в банковской отрасли 17 стран, а также их технологические ноу-хау – для того, чтобы продолжать развитие ABHH на международной арене», - приводятся в сообщении его слова.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в Deutsche Welle со ссылкой на главу набсовета Bank Austria, объединяющего восточноевропейские активы международной финансовой группы UniCredit, сообщили, что группа продаст дочерний банк в Украине, входящий в группу крупнейших по активам UniCredit Bank, до конца года. Bank Austria намеревался продать украинский банк с начала 2014 года, однако долго не мог найти покупателя. Данных о цене продажи пока нет, однако, по информации издания, уже очевидно, что UniCredit не сможет окупить 1,5 млрд евро инвестиций, потраченных на покупку украинского банка в 2008 году.

Читайте такжеВыкупить украинское подразделение UniCredit может российская "Альфа-Групп"UniCredit Bank - объединенная структура, образованная в результате слияния дочерних банков UniCredit Group в Украине, «УниКредит Банка» и «Укрсоцбанка». В декабре 2013 года был завершен процесс интеграции банков, объединенный банк продолжает работу под названием UniCredit Bank и входит в группу крупнейших финучреждений Украины по объему активов.

Инвестиционная холдинговая компания ABH Holdings S.A. (ABHH) со штаб-квартирой в Люксембурге представлена в Украине дочерним банком «Альфа-Банк» (Украина), который входит в группу крупнейших финучреждений по объему активов.