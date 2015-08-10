Мировой объем выпуска долгосрочных облигаций достиг рекордных $253 миллиардов

Как подсчитала аналитическая организация Dealogic, с начала 2015 года правительства и международные корпорации выпустили долгосрочные облигации на рекордно высокую сумму в 253 миллиарда долларов. Годом ранее показатель составлял всего 188 миллиардов долларов, передает ПРАЙМ со ссылкой на издание Financial Times.

Популярность выпуска долгосрочных облигаций указывает на ожидания затяжного периода стагнации мировой экономики, несмотря на то, что в развитых странах намечаются признаки укрепления роста, в свете чего усиливаются ожидания повышения процентных ставок центробанками этих стран.

Читайте такжеФРС отметила улучшение экономики США: учетную ставку могут повысить в сентябре"Заемщики предпочитают долгосрочные долговые обязательства на фоне низкой доходности, а низкая доходность - это результат ожидания продолжительного медленного экономического роста и низкой инфляции", - приводит издание мнение эксперта RBS Альберто Галло.

В апреле Мексика стала первой страной в мире, которая выпустила номинированные в евро облигации сроком на 100 лет. Объем выпуска составил 1,5 миллиарда евро. Несколькими месяцами позже бразильская нефтяная компания Petrobras также предложила инвесторам облигации со сроком погашения в 2115 году на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Кроме того, популярностью начинают пользоваться облигации сроком на 50 лет, поскольку они помогают привлечь финансирование при довольно низких затратах на обслуживание долга. Так, в прошлом году Канада впервые выпустила облигации с таким сроком погашения.