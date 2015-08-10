В Fitch спрогнозировали, когда Украина завершит реструктуризацию госдолга
Агентство напоминает, что в случае непроведения своевременной реструктуризации, Украина может объявить мораторий на обслуживание внешнего долга по еврооблигациям
Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что Украина завершит реструктуризацию суверенных внешних облигаций до наступления сроков выплат по еврооблигациям на 500 млн долл. 23 сентября и второго пересмотра программы с Международным валютным фондом, также намеченного на сентябрь.
Об этом говорится в отчете агентства, переданном УНИАН.
Агентство напоминает, что в случае непроведения своевременной реструктуризации, Украина может объявить мораторий на обслуживание внешнего долга по еврооблигациям.
Также Fitch отмечает, что будет классифицировать реструктуризацию как обмен проблемных обязательств, в связи с чем планирует понизить долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня «C» при объявлении о заключении сделки с кредиторами.
Агентство подчеркивает, что Украина продолжает обслуживать внешние и внутренние обязательства, и 24 июля провела купонные выплаты на сумму 120 млн долл. по еврооблигациям с погашением в 2017 году.
Fitch напоминает, что соглашение о реструктуризации с держателями облигаций является условием программы расширенного финансирования с МВФ, предусматривающей финансирование нашей страны фондом на 17,5 млрд долл. и многостороннюю и двустороннюю поддержку, включая помощь от ЕС и Всемирного банка.
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Как сообщал УНИАН, Международное рейтинговое агентство Fitch в начале августа подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне «CC», краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте - на уровне «С», рейтинг в национальной валюте - на уровне «CCC».
Согласно прогнозам агентства, обнародованным в конце июля, падение экономики Украины по итогам 2015 года составит 9%, что соответствует прогнозам Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития. При этом падение экономики будет сопровождаться девальвацией гривни – до 97% по сравнению с 2014 годом, а также значительной инфляцией.