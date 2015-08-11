Fitch улучшил рейтинги государственного "Укрэксимбанка" после реструктуризации долгов

Об этом говорится в сообщении агентства, размещенном на корпоративном сайте.

По информации агентства, повышение рейтинга отражает снижение рисков рефинансирования, поскольку проведенная реструктуризация еврооблигаций банка значительно отсрочила погашение внешнего долга, в связи с чем ликвидность банка в иностранной валюте достаточна для удовлетворения краткосрочных потребностей.

Одновременно Fitch отмечает, что рейтинги банка остаются подверженными влиянию сложной операционной среды, оказывающей давление на качество активов, эффективность и капитал. В частности, риск ухудшения качества активов остается высоким, учитывая большую концентрацию кредитов по заемщикам, высокую долю валютных кредитов (74% чистых кредитов) и значительный объем их реструктуризации (44% от общего количества).

Агентство также отмечает, что в связи с увеличением отчислений в резервы по активам на конец первого полугодия 2015 года достаточность капитала банка снизилась до 6,8%, что на фоне убыточной деятельности может потребовать дальнейшей докапитализации банка государством.

Fitch сообщает, что рейтинги банка могут быть понижены при дальнейшем ухудшении качества активов и повышены при способности властей своевременно оказать поддержку банку.

Справка УНИАН. «Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших финучреждений по активам. 100% акций банка принадлежат государству.

В первом полугодии 2015 года банк получил 3,848 млрд грн убытка, в то время как за аналогичный период предыдущего года прибыль банка составила 109,481 млн грн.

В начале июля банк сообщил об успешном завершении реструктуризации трех выпусков облигаций с погашением в 2015, 2016 и 2018 годах на общую сумму 1,475 млрд долл., договорившись с кредиторами о продлении сроков погашения на семь лет с повышением ставки купона.

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Украина начала переговоры о реструктуризации части госдолга в рамках новой программы с МВФ в марте этого года и рассчитывает в результате отсрочки выплат по долгам и их частичного списания сэкономить до 5,2 млрд долл. в этом году и до 15,3 млрд долл. в ближайшие 4 года.