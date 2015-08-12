Moody's понизило рейтинг Бразилии до низшего инвестиционного Baa3
03:48, 12 августа 2015Фондовый рынок
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Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Бразилии на одну ступень - с Baa2 до низшего инвестиционного Baa3.
REUTERS
Как говорится в распространенном во вторник сообщении Moody's, прогноз по рейтингу установлен стабильный, передает ТАСС
По словам аналитиков агентства, снижение рейтинга связано с "более слабыми, чем ожидалось, экономическими показателями, наблюдаемыми тенденциями к росту правительственных расходов, а также отсутствием политического согласия по финансовым реформам".
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Ранее УНИАН сообщал, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило прогноз по кредитному рейтингу Евросоюза со стабильного до негативного.
Также, агентство Moody's понизило рейтинг увязшей в долговом кризисе Греции с уровня Caa2 до Caa3.
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