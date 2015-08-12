Госимущество в Украине будут продавать по новой схеме на аукционах с понижением цены

Первые торги по объектам малой приватизации при использовании принципа голландского аукциона, законодательная база по которому была сформирована в 2012 году, состоятся 31 августа 2015 года.

Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус на своей странице в Facebook. При этом он не уточнил, какие именно объекты будут выставлены на продажу.

«Первые торги (по методу голландского аукциона – УНИАН) состоятся 31 августа», - написал Билоус.

В своем сообщении он также добавил, что целью голландских аукционов в Украине является продажа небольших объектов государственной собственности, которые государство не может эффективно использовать, но вынуждено удерживать на балансе.

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Справка УНИАН. Голландский аукцион проводится по принципу снижения цены, при этом сначала оглашается наибольшая цена продажи. Данный метод реализации объектов малой приватизации регулируется законом Украины «О приватизации небольших государственных предприятий».