США подозревают в мошенничестве две украинские инвесткомпании и ряд трейдеров

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (The Securities and Exchange Commission) подала иск по факту мошенничества к ряду профессиональных участников фондового рынка, среди которых, в частности, украинские инвесткомпании Concorde Bermuda и Jaspen Capital Partners, а также Неля Дубова, Александр Еременко, Владислав Халупский, Александр Макаров, Андрей Супранонок, Иван Турчинов.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

Согласно иску, комиссия подозревает участников фондового рынка во взломе серверов с непубличной информацией, благодаря чему подозреваемым удалось получить незаконную прибыль в размере более 100 млн долл.

Также в иске сообщается, что Иван Турчинов и Александр Еременко в течение последних 5 лет незаконным путем получили более 100 тыс. пресс-релизов акционерных компаний до того, как они были представлены общественности. При этом многие из этих пресс-релизов сообщали о квартальных или годовых показателях финансовой деятельности компаний. С помощью этой информации мошенники смогли получить преимущество перед другими участниками рынка при заключении контрактов на покупку или продажу ценных бумаг.

В свою очередь, глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев на своей странице в Facebook сообщил, что сейчас у Нацкомиссии нет достаточно инструментов для того, чтобы предотвратить подобные факты мошенничества.

«К сожалению, на данный момент инструменты сдерживания такого поведения на финансовом рынке у ‪НКЦБФР очень скромные», - написал он.

При этом Хромаев отметил, что Нацкомиссия работает над исправлением этой ситуации.

«Мы это уже исправляем. Работа с МВФ и IOSCO (Международная организация комиссий по ценным бумагам – УНИАН) и другими регуляторами кипит», – сообщил он.

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Как сообщал УНИАН, НКЦБФР намерена получить право содействовать иностранным регуляторам в расследованиях дел, которые не являются нарушением согласно украинскому законодательству.

По слова Хромаева, НКЦБФР в течение 3-4 месяцев планирует получить доступ к банковской тайне для усиления ее полномочий при расследовании правонарушений на фондовом рынке.