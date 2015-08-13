"Украинский банк реконструкции и развития" будет выставлен на продажу

Фонд государственного имущества Украины принял решение о приватизации публичного акционерного общества «Украинский банк реконструкции и развития» путем продажи 235 986 штук простых именных акций номинальной стоимостью 500 грн каждая и суммарной стоимостью 117,9 млн грн. Об этом говорится в объявлении Фонда, размещенном в официальной прессе.

Читайте такжеГосимущество в Украине будут продавать по новой схеме на аукционах с понижением ценыКак сообщается, пакет выставленных на продажу акций составляет 99,9945% уставного капитала банка.

«Продажа будет осуществляться в соответствии с Порядком подготовки к приватизации и продажи акций, принадлежащих государству в уставных капиталах хозяйственных обществ», - говорится в сообщении. В ФГИУ также отметили, что юридическое или физическое лицо, уже имеющее или планирующее иметь значительную долю в приватизируемом банке – порядка 75% - должно сообщить о своих намерениях за три месяца до получения такой доли.

Как сообщал УНИАН, в начале августа Министерство финансов Украины по решению правительства передало пакет акций находящегося в его собственности «Украинского банка реконструкции и развития» Фонду государственного имущества.

«Украинский банк реконструкции и развития» (УБРР) был создан решением Кабинета министров в мае 2003 года. Банк входит в группу небольших финучреждений, занимая 166 место по размеру активов.

Банк имеет лицензию НБУ, письменное разрешение на право осуществления отдельных операций с иностранной валютой и ценными бумагами, а также три лицензии Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке.