Китай после трех дней снижения поднял курс юаня: индексы Шанхайской биржи растут

Народный банк Китая после трех дней снижения незначительно поднял курс юаня к доллару – на 0,05%, передает ПРАЙМ со ссылкой на данные China Foreign Exchange Trade System.

Курс в пятницу, 14 августа, был установлен на уровне 6,3975 юаня за доллар - на 0,05% выше, чем днем ранее.

В понедельник, 10 августа, курс составлял 6,1162 и за три дня снизился на 4,6%: последовательно до 6,2298, 6,3306 и 6,3975.

Читайте такжеМВФ одобрил девальвацию китайского юаняНа фоне укрепления юаня торги на Шанхайской фондовой бирже в пятницу открылись ростом индекса.

Так, ключевой индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index вырос на 0,55% и составил 3976,41 пункта, Шэньчжэньский индекс Shenzhen Composite Index вырос на 0,77% - до 2316,48 пункта.

Китайская валюта достаточно долго держалась на стабильной отметке около 8,3 юаня за доллар, пока летом 2005 года не начала укрепляться. С осени 2008 года юань около года держался на уровне 6,8 - а в сентябре 2009-го вновь начал расти. Пик пришелся на январь 2014 года, когда за один доллар давали около 6,0 юаня.