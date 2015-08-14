Кабмин просит депутатов разрешить приватизацию украинских портов

Такая инициатива содержится в правительственном законопроекте №2488а о внесении изменений в некоторое законы Украины относительно объектов морского транспорта, зарегистрированном в Верховной Раде 10 августа этого года.

Согласно законопроекту, Кабмин также предлагает исключить из перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, национального перевозчика грузов и пассажиров в Дунайском бассейне «Украинское Дунайское пароходство» (УДП), Государственное Черноморско-Азовское производственно-эксплуатационное управление морских путей, Черноморское главное морское агентство "Инфлот", Южный научно-исследовательский проектно-конструкторский институт морского флота.

"Главной целью законопроекта является введение конкурентной процедуры продажи имущества предприятий; защита предприятий, исключаемых из перечня, от внеприватизационных процедур ликвидации и отчуждения их имущества, в частности при открытии процедур банкротства", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Так, законопроектом предусмотрено приостановление производства по делам о банкротстве указанных предприятий, а также вводится мораторий на возбуждение производства по делам о банкротстве в течение трех лет. При этом в документе отмечается, что такие нормы не распространяются на объекты права государственной собственности, которые ликвидируются по решению владельца.

Предложенные ограничения, по мнению авторов документа, предоставят возможность уполномоченным органам управления принять необходимые меры для стабилизации финансово-экономического состояния предприятий.

Кроме того, в пояснительной записке отмечается, что исключение из перечня не подлежащих приватизации предприятий морского транспорта не означает выведение из государственной собственности имущества, но позволит обеспечить повышение качества менеджмента, проведение реструктуризации предприятий, концентрацию профильных активов, а также привлечение инвесторов и деловых партнеров.

Читайте такжеБилоус сомневается в приватизации "Центрэнерго" в этом году

Кроме того, с целью обеспечения безопасности государства законопроектом предусматривается дополнить закон "О приватизации государственного имущества" нормами, которыми предусмотрено, что не могут быть покупателями физические и юридические лица государства, которое признано Верховной Радой Украины государством-агрессором и физические и юридические лица, которые включены в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции и, в случае отчуждения им объектов приватизации, эти объекты возвращаются в государственную собственность без компенсации.

"Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета и будет способствовать поступлению средств в государственный бюджет от приватизации объектов государственной собственности, которые потеряли признаки общегосударственного значения", - отмечается в пояснительной записке.

Также в пояснительной записке сказано, что этот проект закона согласован без замечаний с Министерством инфраструктуры, Министерством финансов, Фондом госимущества, а также с замечаниями с Министерством юстиции.

Читайте такжеСудостроительная отрасль Украины: заводы разграблены, специалистов нет

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в рамках проведения масштабной приватизации объектов государственной собственности, в мае этого года одобрил приватизацию в текущем году около 300 объектов, в числе которых украинские морские торговые порты.

Также Кабмин поручил Фонду государственного имущества в 2015 году обеспечить выставление на продажу указанных объектов через конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона без установления ограничений для допуска участников, кроме случаев, предусмотренных законодательством, и с учетом установленных санкций. Однако документ пока так и не был принят.

Ранее министр инфраструктуры Андрей Пивоварский отмечал, что министерство рассматривает вопрос об исключении портов из списка стратегических объектов, чтобы они стали объектами государственно-частного партнерства или какой-либо другой формы сотрудничества.

По словам замминистра инфраструктуры Юрия Васькова, курирующего морехозяйственный комплекс, стратегическое имущество морских торговых портов Украины необходимо оставить в собственности государства, тогда как остальное имущество может быть передано в концессию либо для приватизации.

Читайте такжеФонд госимущества начал подготовку к продаже ОПЗ и двух ТЭЦ

Морские порты Украины в 2014 году увеличили перевалку грузов по сравнению с 2013 годом на 4% - до 142,79 млн тонн, из них государственные стивидоры переработали 48,63 млн тонн, что на 3,3% меньше показателя за 2013 год, частные стивидоры через все причалы – 94,16 млн тонн, что на 8,3% больше показателя 2013 года.

Справка УНИАН. На материковой части Украины насчитывается 13 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Ильичевский, Белгород-Днестровский порты и порт «Южный», в Николаевском регионе расположены Николаевский порт и специализированный морской порт «Октябрьск». Также Украина имеет свои порты в Азовском регионе - Мариупольский и Бердянский, а на Дунае их всего три - Ренийский, Измаильский и Усть-Дунайский. Порты Херсонского региона - Херсонский и Скадовский.