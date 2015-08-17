Российские рубль и акции начали неделю обвалом

Российский рубль в понедельник, 17 августа, возобновил падение.

По данным Московской биржи, доллар прибавил в цене 38 коп., достиг 65,38 руб.

Евро поднялся на 43 коп., до 72,60 руб.

За последние два месяца российская национальная валюта подешевела с 49,2 рублей за доллар до 65 рублей, с 55 рублей за евро — до 72 рублей.

По данным Московской биржи, российский рынок акций также открылся снижением.

Индекс ММВБ упал на 0,54%, до 1703,24 пункта.

Индекс РТС снизился на 1,82%, до 819,94 пункта.

Читайте такжеРоссиян ждет новый всплеск цен: поставщики уже уведомляют об этом торговые сетиОбвал российских индексов и рубля происходит на фоне падения цен на нефть. Сегодня утром стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent снизилась на 1,14% - до 48,63 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть WTI опустилась на 1,25% - до 41,97 доллара за баррель.

Инвесторы предполагают, что снятие санкций с Ирана будет способствовать увеличению поставок нефти из страны на мировой рынок, что приведет к росту переизбытка предложения "черного золота". То есть, нефть продолжит дешеветь.