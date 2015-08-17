Депутаты требуют от Билоуса объяснить выбор биржи "Перспектива" для продажи акций ОПЗ

Депутаты Спецкомиссии Верховной Рады по вопросам приватизации, возглавляемой народным депутатам Борисом Филатовым, подготовили депутатский запрос к главе Фонда госимущества Украины Игорю Билоусу относительно предстоящего аукциона по продаже 5% акций «Одесского припортового завода» (ОПЗ) на Фондовой бирже «Перспектива», который состоится 26 августа.

Согласно запросу, депутаты просят Билоуса обратить внимание на то, что продажа 5% акций ОПЗ именно на фондовой бирже «Перспектива» ставит под сомнение прозрачность и открытость проведения торгов.

Народные депутаты также обращают внимание главы Фонда на непрозрачную и запутанную, по их мнению, структуру собственности биржи. Также, по словам депутатов, соответственного опыта проведения торгов такого уровня «Перспектива» не имеет.

«Непонятно, какими критериями руководствовались должностные лица Фонда при выборе организатором торгов по продаже государственного пакета акций «Одесского припортового завода» фондовой биржи «Перспектива», которая не имеет никакого опыта в проведении реальных биржевых торгов в процессе приватизации, тем более таких предприятий, приватизация которых стратегически важна для страны как с экономической, та и с репутационной точки зрения», - отмечается в обращении.

Кроме того, депутаты акцентировали внимание на том, что 4 августа Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) запретила торги акциями самой биржи из-за подозрений в их фиктивности и попросили Билоуса сообщить о том, какие шаги в связи с этим будут предприняты Фондом.

Между тем, в обращении также идет речь и о том, что активную деятельность на фондовом рынке «Перспектива» начала во времена правления экс-президента Виктора Януковича. А потому, вполне вероятно, что руководство биржы может иметь тесные связи с бывшими чиновниками, или «даже зависеть от них», отмечают депутаты.

Исходя из этого, депутаты просят Билоуса сообщить, «по какой процедуре и по каким критериям организатором биржевого аукциона по продаже государственного пакета акций ПАО "Одесский припортовый завод" была избрана фондовая биржа «Перспектива», и представить им все документы Фонда касательно избрания этой биржи. Кроме того, нардепов интересует «по каким критериям были отклонены другие биржи», а также какие лица являются конечными владельцами фондовой биржи "Перспектива" и осуществляют решающее влияние на ее деятельность.