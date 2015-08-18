Россия увеличила вложения в госдолг США до $72 миллиардов

Об этом свидетельствуют данные американского Минфина, пишет Slon.ru.

В мае российская сторона также увеличила вложения в госбумаги США – на $4,1 млрд. В апреле объем инвестиций сократился на $3,4 млрд, а в марте – впервые за полгода увеличился, хотя и незначительно: на $300 млн.

Крупнейшим кредитором США к концу июня по-прежнему остался Китай, который держит в американских гособлигациях более $1,27 трлн. За месяц Пекин увеличил свои инвестиции в госдолг США на $900 млн.

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Второе место занимает Япония (около $1,2 трлн), третье – группа банковских центров стран Карибского бассейна ($318,5 млрд). В первую десятку также входят группа «Страны – экспортеры нефти», Бразилия, Ирландия, Швейцария, Великобритания, Бельгия и Люксембург.