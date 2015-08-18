На фондовом рынке Китая очередной обвал

Мощным падением котировок большинства ценных бумаг завершились во вторник торги на фондовых биржах материкового Китая, об этом сообщает ТАСС.

Индекс Shanghai Composite, отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, упал на 245,51 пункта (6,15%) до отметки 3748,16.

Индекс Shenzhen Component, являющийся основным индикатором деловой активности на торговой площадке в Шэньчжэне, обвалился на 890,04 пункта (6,56%) до значения 12683,86.

Финансовые аналитики связывают серьезное падение фондовых индикаторов с опасениями инвесторов, что дальнейшие действия правительства в сфере макроэкономического регулирования могут привести к снижению поддержки фондового рынка.

Опубликованная статистика свидетельствует о росте цен на недвижимость в ряде крупных городов, что ограничивает возможности властей по ослаблению монетарной политики.

"Отсутствие у игроков уверенности в том, что правительство продолжит уделять достаточное внимание стабильности финансового рынка привело к мощной коррекции в ряде ключевых секторов", - отмечает аналитик "Гоюань чжэнцюань" Чжао Лунвэй.

В результате обвала котировок были остановлены торги акциями почти 1 тысяча компаний, цена которых в течение дня снизилась более чем на 10%. По мнению биржевых экспертов, началу коррекции способствовало приближение Shanghai Composite к психологически важной отметки в 4000 пунктов.

"Уровень в 4000 пунктов обозначился в качестве временного "потолка", который сложно пробить без дополнительных мощных сигналов, таких как более серьезная правительственная поддержка или признаки улучшения ситуации в китайской экономике", - сказал аналитик "Хуаси чжэнцюань" Вэй Вэй.

В числе главных аутсайдеров сегодня оказались активно росшие в предшествующие дни бумаги госкомпаний, работающих в сфере гидро- и атомной энергетики и металлургии.

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Акции корпорации "Санься шуйли" упали на 10,01% до 15,47 юаня за штуку, производителя атомоходов "Яньтай бинлунь" - на 9,31% до 13,84 юаня. Продолжающаяся ликвидация и оценка последствий техногенной катастрофы в Тяньцзине продолжили оказывать негативное влияние на компании, связанные с этим городом центрального подчинения, а также соседними Пекином и провинцией Хэбэй. Акции группы "Лунда цзитуань" упали на 10,05% до 4,92 юаня, "Хэбэй сюаньгун" - на 10,00% до 23,40 юаня.

По итогам дня в плюсе оказались отдельные бумаги нефтяных корпораций. Акции CNPC выросли на 2,96% до 11,13 юаня за штуку.