Fitch повысило рейтинг Греции после соглашения с международными кредиторами

Об этом сообщается на сайте организации, передает ZN.ua.

Рейтинг CC означал "очень высокий" уровень опасности для капиталовложений, тогда как CCC характеризует его как "существенный". Fitch отмечает, что CCC также подразумевает "возможность" дефолта.

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Данное решение о повышении рейтинга Греции агентство приняло после заключения сделки между Афинами и "тройкой" кредиторов (МВФ, Еврокомиссия, ЕЦБ) насчет третьей программы экономической помощи, которая связана с проведением масштабных болезненных реформ. Однако в Fitch подчеркнули, что политическая ситуация в стране остается "непредсказуемой", а программа помощи несет в себе существенные риски.

Ранее УНИАН сообщал, что в начале июля международное рейтинговое агентство Fitch понизило во вторник долгосрочный рейтинг Греции до "СС" с "CCC".