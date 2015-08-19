Яценюк против продажи 5% акций Одесского припортового на бирже "Перспектива"

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк выступил против продажи 5-процентного пакета акций одного из крупнейших химических предприятий страны – Одесского припортового завода – на бирже «Перспектива», как того требует действующее законодательство.

По мнению главы правительства, существующие правила продажи госпредприятия, а также очевидная неразвитость фондового рынка могут привести к тому, что участниками конкурса снова станут олигархи, которые «собьют всю программу приватизации».

«Действующее законодательство, которому два десятка лет, предполагает продажу 5% акций на бирже. Несколько месяцев назад мы вели уже дискуссию о том, что в силу недоразвитости украинского фондового рынка продажа 5% на бирже означает только одно: реальный инвестор не придет, а товарищи со старыми олигархическими связями собьют нам всю прозрачную приватизацию», - сказал глава правительства.

Яценюк также напомнил, что несколько месяцев назад Кабмин внес на рассмотрение парламента закон, упраздняющий норму об обязательной продаже 5% акций госпредприятий, в том числе Одесского припортового завода. Однако парламент за этот закон не проголосовал.

«Мы в парламент внесли 4 месяца назад закон об упразднении этой старой нормы об обязательной продаже 5% акций на бирже и о предоставлении возможности Фонду госимущества или сразу продавать весь пакет, или идти на международно признанные биржи и продавать этот пакет (в 5% - УНИАН). К сожалению, парламент за этот закон не проголосовал, - сказал премьер. – И вот сейчас у нас дилемма: или ускоренными темпами бежать и выставлять пакет ОПЗ в 5% акций по цене 450 млн грн – порядка 20 млн долл., – или все-таки поступить по-другому. Нанять менеджера, нанять реально международно признанную компанию для оценки предприятия и провести прозрачный аукцион, привлечь максимум средств в госбюджет и получить реального институционального инвестора».

Яценюк обратился с этим вопросом к главе Фонда госимущества Игорю Билоусу и главе Минэкономразвития Айварасу Абромавичусу. Оба чиновника поддержали позицию главы правительства об изменении процедуры продажи завода и упразднении нормы об обязательной продаже 5% акций на бирже.

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Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества (ФГИ) в соответствии с графиком приватизации 26 августа планирует выставить на продажу на бирже «Перспектива» 5% акций Одесского припортового завода начальной стоимостью 450 млн грн.

Ранее, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку признала акции крупнейшей по объему торгов в Украине биржи «Перспектива» фиктивными.