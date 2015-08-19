Яценюк хочет оценивать и продавать госсобственность по-новому

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк потребовал в ближайшее время вынести на рассмотрение правительства новую методику оценки государственной собственности и призвал Верховную Раду как можно скорее рассмотреть и проголосовать за изменения в действующее законодательство о приватизации.

«Какие основные задачи в процессе приватизации? Привлечение реальных инвесторов при приватизации объектов госсобственности. А это можно сделать только при условии, что приватизация проводится по самым высоким стандартам инвестиционной привлекательности, прозрачности и с привлечением инвесторов и получением высокой реальной стоимости за объекты приватизации, – сказал Яценюк. – Я посмотрел методику оценки объектов приватизации, которая есть в стране. Датирована эта методика оценки 2003 годом. С 2003 года не вносили никаких изменений существенных. И фактически эта методика приводит к тому, что она или занижает стоимость объекта приватизации, и тогда тот, кому надо, может его купить, или сознательно завышает стоимость объекта приватизации и тогда тот, кому не надо, не может его купить».

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При этом Яценюк напомнил, что на повестке дня - амбициозная программа приватизации. Однако она проходит по старым правилам. "И надо принять решение – идем как всегда, или идем по-новому?", - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что допустить сохранение старых правил приватизации госактивов нельзя. «Для того, чтобы было проще продать объект госсобственности, надо идти по высоким стандартам госсобственности, по привлечению настоящего инвестора, - отметил Яценюк. – Предложение следующее: меняем методику оценки, незамедлительно внести на рассмотрение Кабинета министров новую методику оценки стоимости объекта госсобственности, которая должна формировать реальную стартовую рыночную собственность объекта. Второе: обращаюсь к парламенту, думаю, парламент приступит к работе к началу сентября, о внесении изменений в законодательство – о приватизации».

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества как ключевой орган, осуществляющий приватизацию государственной собственности, планировал в июле-августе выставить на продажу пакеты акций ряда предприятий, а именно: 5% акций Одесского припортового завода, а также 25-процентные пакеты акций энергопредприятий «ДТЭК Днепроблэнерго», «ДТЭК Днепрэнерго», «ДТЭК Захидэнерго» и «Киевэнерго». На сентябрь-декабрь запланирована дальнейшая приватизация Одесского припортового завода и ряда других энергообъектов. В частности, в сентябре ФГИУ рассчитывает продать 70% акций «Николаевоблэнерго», 70% акций «Хмельницкоблэнерго», 50,9% акций «Тернопольоблэнерго» и 99,9% акций Днепродзержинской ТЭЦ; в октябре – 65% акций «Харьковоблэнерго»; в ноябре – 94,9% акций Одесской ТЭЦ, 94,8% акций Херсонской ТЭЦ и 94,6% акций Одесского припортового завода; в декабре – 55,2% акций «Запорожьеоблэнерго». Кроме того, на сентябрь запланирована продажа 50% акций компании «Укрнафтопродукт», на октябрь – 25% акций Днепровского машиностроительного завода, на октябрь – 95% акций предприятия «Днепрметрострой» и 50% акций машиностроительного объединения «Орион», а на декабрь – 94,9% акций предприятия «Сумыхимпром».

Весной текущего года Кабинет министров Украины в рамках сокращения государственного сектора представил план приватизации государственных предприятий. Всего в списке на приватизацию 286 объектов, еще 43 объекта внесены в перечень запрещенных к приватизации, для продажи которых необходимо решение Верховной Рады.

Как отмечают в правительстве, масштабная приватизация в Украине может пройти уже во втором полугодии 2015 года. При этом основная цель продажи – привлечение инвестиций, преимущественно европейских и американских компаний. Для популяризации приватизационных возможностей правительство Украины рассчитывает провести специальные инвестиционные конференции. Одна из них уже прошла в Вашингтоне в июле текущего года.