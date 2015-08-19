Греция решила продать 27 объектов, среди которых 14 аэропортов

Об этом сообщает Prime.ru со ссылкой на информационный портал Dikaiologitika.

"Программа по приватизации Asset Development Plan (ADP) является приложением к новому Меморандуму, за который проголосовал греческий парламент в минувшую пятницу. Ранее сообщалось о четырех объектах приватизации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самыми крупными объектами являются 14 региональных аэропортов, продажу которых одобрил совет по экономической политике Греции. Фонд приватизации (HRADF) намерен продать 30% активов "Аэропорта Афин" куда входит международный афинский аэропорт "Элефтериос Венизелос", а также закрыть сделку по бывшему афинскому аэропорту "Эллиникон" в южном приморском районе столицы.

Согласно данным портала, продаже подлежат 35% активов Hellenic Petroleum SA, которые на данный момент принадлежат Фонду приватизации имущества Греции. До конца октября также решится вопрос продажи активов телекоммуникационной компании OTE, которая находится в собственности государства.

"План предусматривает продажу 23% компании по водоснабжению города Салоник (EYATH) и 11% Афинской водопроводной компании (EYDAP). Однако ранее в 2014 году Госсовет заблокировал продажу Афинской водопроводной компании на том основании, что передача компания в частные руки ставит под вопрос предоставление доступных услуг в интересах общества и их высокое качество", - отмечается в статье.

Читайте такжеПлан помощи Греции также одобрили Испания, Эстония и Австрия

Среди прочих объектов числится почтовая компания ELTA, порт Пирей в Афинах, порт Салоники, железнодорожная компания TrainOSE и компания по обслуживанию и эксплуатации подвижного состава ROSCO, а также десятки других проектов, подготавливаемых к реализации.