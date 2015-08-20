Яценюк поручил отменить продажу на бирже 5% акций Одесского припортового завода

Об этом в своем блоге в социальной сети Facebook написал глава Фонда госимущества Игорь Билоус.

«Нашей главной задачей в деле разгосударствления ОПЗ (Одесского припортового завода – УНИАН) является проведение этой процедуры максимально прозрачно, законно и выгодно для государства», - написал Билоус.

«На заседании Кабинета министров Арсений Яценюк своим поручением разработать новую методологию оценки и отменить продажу 5% акций ОПЗ подтвердил наши намерения», - добавил Билоус.

По словам главы ФГИУ, ведомство разработало поправки к Закону «О приватизации государственного имущества», которые делают невозможным участие в приватизации представителей стран-агрессоров, отменяют обязательную продажу 5-10% акций и дают возможность привлекать к процессу приватизации высокопрофессиональных, квалифицированных и непредвзятых советников.

«Так случилось, что Верховная Рада не успела рассмотреть наши предложения и нам пришлось начать подготовку к приватизации ОПЗ по старым правилам. В процессе этой подготовки мы пришли к выводу, что провести прозрачную и выгодную государству процедуру, руководствуясь старыми нормами, невозможно. Поэтому мы согласовали с премьер-министром возможность перенести продажу ОПЗ, чтобы дать Раде время на рассмотрение нашего законопроекта, и после этого осуществить приватизацию по новым правилам», - отметил Билоус.

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Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества в соответствии с графиком приватизации 26 августа планировал выставить на продажу на бирже «Перспектива» 5% акций Одесского припортового завода начальной стоимостью 450 млн грн.

Ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку признала акции крупнейшей по объему торгов в Украине биржи «Перспектива» фиктивными.

19 августа на заседании правительства Яценюк выступил против продажи 5-процентного пакета акций Одесского припортового завода на бирже «Перспектива».