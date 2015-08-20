Убытки от "национализации" в оккупированном Крыму превышают 50 миллиардов – прокурор
Убытки Украины, вызванные незаконной "национализацией" предприятий в Крыму самопровозглашенной властью, составляют более 50 млрд грн.
Об этом 20 августа во время пресс-конференции относительно результатов работы прокуратуры на временно оккупированной территории сообщил и.о. прокурора АР Крым Назар Холодницкий, сообщает «5 канал».
Он отметил, что согласно разработанной прокуратурой информации различных министерств и ведомств, в частности, Минэнерго, Мининфраструктуры, Минагрополитики, был начат ряд уголовных производств по факту незаконного завладения имуществом как государства Украина, так и физических и юридических лиц.
"Это производства о незаконной так называемой национализации предприятий, которая осуществлена самопровозглашенной властью на основании решения незаконного правительства и так называемого государственного совета республики Крым. Таких производств нами было открыто более 20-ти. Сейчас мы до сих пор устанавливаем ориентировочные (ждем ответа от профильных министерств и ведомств) суммы убытков. Но уже сейчас можем сказать, что эта сумма будет больше 50 млрд грн", - сообщил прокурор.
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Напомним, недавно Генпрокуратура объявила в розыск 145 экс-работников прокуратуры Крыма.