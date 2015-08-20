Биржи могут исключить из процесса приватизации

Общая позиция Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку заключается в том, что на данном этапе использование бирж для приватизации не является эффективным способ нахождения акционеров-инвесторов, задача максимум - исключить биржи из этого процесса, заявил в комментарии УНИАН глава НКЦБФР Тимур Хромаев.

Кроме того, по его словам, комиссия уже предприняла все формальные действия, чтобы понизить существенно комиссии, которые биржи получали от приватизации.

"Мы уже предприняли все формальные действия, чтобы понизить существенно комиссии, которые биржи получали от приватизации. Речь идет о понижении в десятки раз. Сейчас они получают 1% от приватизационных аукционов, что не сопоставимо с реальными ценами затрат бирж. Это – задача минимум. Задача максимум на данном этапе - исключить биржи из этого процесса. И это наша постоянная позиция, потому что биржи потеряли кредит доверия, они на сегодняшний день не функционируют в рамках своих основных целей и задач", - сказал Хромаев.

Отвечая на вопрос УНИАН относительно прозрачности работы "Перспективы", Хромаев сказал, что биржа имеет очень сложную и очень неясную структуру собственности.

"Комиссия требует полного раскрытия акционеров по всем основным участникам рынка, а биржи являются инфраструктурой и представляют из себя очень важный элемент функционирования. Могу сказать одно – "Перспектива" имеет очень сложную и очень неясную структуру собственности", - подытожил Хромаев.

Читайте такжеДепутаты требуют от Билоуса объяснить выбор биржи "Перспектива" для продажи акций ОПЗКак сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества в соответствии с графиком приватизации 26 августа планировал выставить на продажу на бирже "Перспектива" 5% акций Одесского припортового завода начальной стоимостью 450 миллионов гривень.

Ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку признала акции крупнейшей по объему торгов в Украине биржи "Перспектива" фиктивными.

19 августа на заседании правительства премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что считает необходимым изменить правила приватизации и исключить из них нормы, предполагающие в случае продажи большого пакета акций госпредприятий обязательную продажу 5% пакета акций этих же предприятий на бирже. По мнению главы правительства, эта норма повышает риск возвращения олигархических схем в процесс приватизации и изменения цены объектов в сторону их бесконтрольного занижения или завышения – под конкретного покупателя.

Яценюк также напомнил, что несколько месяцев назад Кабмин внес на рассмотрение в парламент проект закона об отмене обязательной продажи 5% акций ОПЗ, однако парламентарии не проголосовали за предложение правительства.

Как ожидается, повторное голосование может состояться в начале сентября. В этой связи глава ФГИУ Игорь Билоус сообщил, что он согласовал с правительством возможность переноса продажи ОПЗ, чтобы дать Раде время на рассмотрение законопроекта и осуществление приватизации по новым правилам.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

В январе-июне текущего года Одесский припортовый завод получил чистую прибыль в размере 151,953 миллионов гривень, тогда как аналогичный период 2014 года компания закончила с чистым убытком в 116,806 миллионов гривень.