Азиатские биржи падают из-за Китая и перестрелки между Кореями

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют уверенную негативную динамику на фоне слабой статистики в КНР и опасениях, связанных с обострением напряженности межу Северной и Южной Кореей, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

Сегодня утром индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 3,04% — до 3552,82 пункта, а индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite падал на 3,86%, до 2072,35 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 2,32%, до 22230,06 пункта.

Японский Nikkei 225 опускался на 2,24% — до 19585,62 пункта, оказавшись ниже психологически важной отметки в 20000 пунктов и достигнув минимума за последние шесть недель. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 6,14%, до 5288,58 пункта. Корейский KOSPI сокращался на 2,26%, достигая 1871,6 пункта. Ранее индекс падал до 1856,91 пункта, что стало самым низким значением с августа 2013 года.

Деловое издание Caixin сообщило в пятницу, что предварительный показатель индекса деловой активности PMI в промышленном секторе экономика Китая в августе снизился до минимального за 6,5 лет уровня в 47,1 пункта. Предварительные данные оказались значительно ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали PMI на уровне 47,7 пункта.

Кроме того, давление на настроения инвесторов оказывают новости о том, что Северная и Южная Кореи обменялись артиллерийскими обстрелами на западе демилитаризованной зоны. Южная Корея заявила, что со стороны КНДР было выпущено два снаряда. Пхеньян отрицает это и настаивает на том, что обстрел был произведен со стороны Юга. На фоне данных сообщений курс корейской воны ослаб по отношению к доллару в пятницу на 0,6%, до 1192,45 воны за доллар.