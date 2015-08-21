Продажа 5% пакета ОПЗ на бирже "Перспектива" абсолютно бессмысленна – эксперт

Продажа 5-процентного пакета акций Одесского припортового завода, как и любого предприятия, на бирже, в том числе «Перспектива», абсолютно бессмысленна, заявил в комментарии УНИАН президент Профессиональной ассоциации регистраторов и депозитариев Алексей Кий.

Он объяснил это тем, что планируется продажа всего пакета, а биржа не предоставляет дополнительной стоимости. «То есть, продажа полного пакета должна осуществляться вне биржи. Получение комиссионных в любом размере биржей – абсолютная бессмыслица. Вопрос не в бирже «Перспектива», а в том, что форма продажи через биржу бессмысленна», – сказал эксперт.

Читайте такжеБиржи могут исключить из процесса приватизацииПо его словам, на сегодняшний день отмена продажи 5% пакета на биржах – правильное решение. «В других экономических ситуациях есть такая технология, когда предварительно продается небольшой пакет, чтобы оценить реальную стоимость большого пакета для последующей его продажи. Но это там, где на самом деле есть рынок, когда на бирже есть большое количество потенциальных покупателей. В нашем случае биржа – всего лишь инструмент, и в нашей финансово-экономической ситуации потенциальных покупателей на Одесский припортовый завод очень немного. Поэтому использовать биржу как инструмент продажи бессмысленно», – подчеркнул Кий.

Что касается конкретно «Перспективы», то, по словам эксперта, в прежние времена «представители биржи всегда неофициально кичились тем, что имеют некую поддержку власти, позиционировали себя как биржу, которая пользуется поддержкой».

«И эту поддержку мы неоднократно наблюдали в рамках работы Комиссии по ценным бумагам. Когда принимались решения, которые, с моей точки зрения, делали бенефис только одной организации. Когда были инициированы со стороны рынка документы, которые были востребованы рынком, они не принимались, потому что эти документы не приносили добавленной стоимости бирже «Перспектива». Но официального подтверждения такой информации нет», – подытожил Кий.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества в соответствии с графиком приватизации 26 августа планировал выставить на продажу на бирже «Перспектива» 5% акций Одесского припортового завода начальной стоимостью 450 млн грн.

Ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку признала акции крупнейшей по объему торгов в Украине биржи «Перспектива» фиктивными.

19 августа на заседании правительства премьер-министр Арсений Яценюк заявил о необходимости изменения правил приватизации и исключения из них нормы, предполагающей в случае продажи большого пакета акций госпредприятий обязательную продажу 5% пакета акций этих же предприятий на бирже. По мнению главы правительства, эта норма повышает риск возвращения олигархических схем в процесс приватизации и изменения цены объектов в сторону их бесконтрольного занижения или завышения – под конкретного покупателя.

Яценюк также напомнил, что несколько месяцев назад Кабмин внес на рассмотрение в парламент проект закона об отмене обязательной продажи 5% акций ОПЗ, однако парламентарии не проголосовали за предложение правительства.

Как ожидается, повторное голосование может состояться в начале сентября. В этой связи глава Фонда госимущества Игорь Билоус сообщил, что он согласовал с правительством возможность переноса продажи ОПЗ, чтобы дать Верховной Раде время на рассмотрение законопроекта и осуществление приватизации по новым правилам.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

В январе-июне текущего года Одесский припортовый завод получил чистую прибыль в размере 151,953 млн грн, тогда как аналогичный период 2014 года компания закончила с чистым убытком в 116,806 млн грн.