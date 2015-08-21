Продажа 5% Одесского припортового завода через биржу не имеет смысла – член НКЦБФР

Продажа 5%-ного пакета акций одного из крупнейших в Украине химических предприятий – Одесского припортового завода, которую Фонд государственного имущества планировал осуществить через биржу «Перспектива» в августе текущего года, не имеет экономического смысла, сказал в комментарии УНИАН член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Дмитрий Тарабакин.

Продажа 5%-ного пакета акций, согласно действующему законодательству, должна предварять продажу остального пакета акций завода в 94,7%, запланированную на декабрь текущего года.

Читайте такжеБиржи могут исключить из процесса приватизации«Такого понятия, как использование биржи для продажи, – не существует. Это утопия, которую придумали журналисты и о которой хорошо знают профессионалы. Биржа и продажа актива – не имеют ничего общего. Актив, который продается, потом включается в листинг биржи и там оборачивается. Но момент продажи ничего общего с биржей не имеет», - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что биржа может использоваться для первичного размещения бумаг, в том числе и для государственных компаний, но лишь при условии привлечения советников и оценщиков.

«Была компания государственная, а хочет стать публичной. Для этого нанимаются инвестиционные советники, организовывается оценка, осуществляется маркетинг и роуд-шоу по всему миру, осуществляется размещение, прайсинг, а потом говорят, что компания включена в оборот на биржу. Ее акции или облигации оборачиваются на бирже. Но ничего общего процесс продажи с биржей не имеет», - сказал Тарабакин.

Он обратил внимание, что на текущий момент существующие в нашей стране законодательные правила продажи активов переворачивают процесс продажи с ног на голову. «Когда Фонд госимущества продает свои остатки, он делает это двумя способами – через лицитатора, что опять-таки ничего общего не имеет с биржей и это все можно провести на любой площадке, - или через электронные торги. И вот это (электронные торги - УНИАН) может иметь смысл, но в случае, если предприятие уже «раскрученное». Например, если речь идет о «Центрэнерго» или об «Укрнафте» - о предприятиях, которые сами по себе имеют уже какую-то историю, и в продаже (остатков - УНИАН) может быть заинтересовано большое количество лиц. Тогда, действительно, есть смысл делать эти вещи (продавать остатки активов - УНИАН) через биржевую систему. Но и то, опять же, без советника, без правильной подготовки этот процесс будет «кустарщиной», - уверен член НКЦБФР.

При этом, говоря о продаже 5% Одесского припортового завода, он обратил внимание, что завод не попадает в категорию «интересных предприятий». «ОПЗ – это компания, которая сегодня неизвестна рынку. А если речь идет еще и о продаже 5%, то 5% неинтересно никому. Более того, по нашему новому положению о листинге, компания, которая имеет фри-флоут менее 10%, даже в листинг не может попасть, - сказал Тарабакин. - Во всем мире считается, что для портфельных инвесторов наступает интерес хотя бы от 10-15%. А в целом правило – 20-25%. И потому любые заигрывания с кусочками - это все от лукавого. Это просто способ, как занизить в большинстве случаев начальную продажу, чтобы потом использовать это - уже заниженную цену - для определения цены большого пакета».

Тарабакин отметил, что продажа ОПЗ должна пройти аналогично тому, как была проведена продажа «Криворожстали». «Все делается спокойно, нормально, на условиях, когда люди собираются и торгуются по цене перед телекамерами. И никаких бирж для этого не нужно», - резюмировал эксперт, добавив, что в случае с ОПЗ есть смысл продавать объект целиком – без использования бирж, без дробления пакета.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк и глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус высказались в поддержку идеи изменения правил приватизации и исключения из них нормы, предполагающей в случае продажи большого пакета акций госпредприятий обязательную продажу 5%-ного пакета акций этих же предприятий на бирже. По мнению главы правительства, эта норма повышает риск возвращения олигархических схем в процесс приватизации и изменения цены объектов в сторону их бесконтрольного занижения или завышения – под конкретного покупателя.

Яценюк также напомнил, что несколько месяцев назад Кабмин внес на рассмотрение в парламент проект закона об отмене обязательной продажи 5% акций ОПЗ, однако парламентарии не проголосовали за предложение правительства.

Как ожидается, повторное голосование может состояться в начале сентября. В этой связи глава ФГИУ Игорь Билоус сообщил, что он согласовал с правительством возможность переноса продажи ОПЗ, чтобы дать Раде время на рассмотрение законопроекта и осуществление приватизации по новым правилам.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

В январе-июне текущего года Одесский припортовый завод получил чистую прибыль в размере 151,953 млн грн, тогда как аналогичный период 2014 года компания закончила с чистым убытком в 116,806 млн грн.