Российский фондовый рынок падает вслед за нефтью

Российский рынок акций в пятницу снижался по основным индексам на фоне дешевеющей нефти марки Brent и вслед за мировыми площадками, сообщает Прайм.

"По мнению аналитиков, основной пессимизм исходит от замедления экономики Китая и, как следствие, сырьевых рынков", - говорится в сообщении.

Индекс ММВБ к 14.41 мск опускался на 1,02% - до 1678,28 пункта, индекс РТС - на 2,53% - до 775,29 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 0,23 рубля - до 68,19 рубля, курс евро – на 0,52 рубля - до 76,91 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,83% - до 46,23 доллара за баррель (с утра стоимость фьючерса падала до 46,1 доллара за баррель).

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