Кабмин приостановит продаж энергообъектов на бирже – будут пересматривать цены

Кабинет министров Украины прекратил действие нормы об обязательной продаже на бирже пакетов акций государственных компаний топливно-энергетического комплекса и госкомпаний группы "Г", принадлежащих государству, до момента пересмотра начальной цены этих активов.

Об этом говорится в постановлении правительства №612, опубликованном на веб-портале Кабмина.

"Установить, что начальная цена, установленная для объектов группы "Г" и предприятий топливно-энергетического комплекса, подлежит пересмотру уполномоченными органами приватизации в месячный срок с момента вступления этого постановления в силу. До момента пересмотра начальной цены объектов, продажа объектов на фондовых биржах прекращается", - говорится в документе.

Согласно постановлению, решение о пересмотре начальной цены объекта приватизации принимает специальная рабочая группа, конкурсная или аукционная комиссия и подает его на рассмотрение в орган приватизации, который должен рассмотреть это решение в обязательном порядке.

Читайте также"Энергоатом" за семь месяцев увеличил доход от реализации электроэнергии на 47%Как сообщал УНИАН, в середине августа премьер-министр Украины Арсений Яценюк потребовал в ближайшее время вынести на рассмотрение правительства новую методику оценки государственной собственности и призвал Верховную Раду как можно скорее рассмотреть и проголосовать за изменения в действующее законодательство о приватизации. Он отмечал, что задача приватизации - привлечение реальных инвесторов, а это возможно только при условии, что приватизация проводится по самым высоким стандартам инвестиционной привлекательности, прозрачности. Однако существующие правила приватизации датированы 2003 годом и фактически приводят к тому, что приватизация проходит в интересах отдельных покупателей.

При этом Яценюк напомнил, что на повестке дня - амбициозная программа приватизации. И потому допустить сохранение старых правил приватизации госактивов нельзя.

Читайте такжеКабмин одобрил приватизацию более 300 госпредприятийФонд государственного имущества как ключевой орган, осуществляющий приватизацию государственной собственности, планировал в июле-августе выставить на продажу пакеты акций ряда предприятий, а именно: 5% акций Одесского припортового завода, а также 25-процентные пакеты акций энергопредприятий "ДТЭК Днепроблэнерго", "ДТЭК Днепрэнерго", "ДТЭК Захидэнерго" и "Киевэнерго". На сентябрь-декабрь запланирована дальнейшая приватизация Одесского припортового завода и ряда других энергообъектов. В частности, в сентябре ФГИУ рассчитывает продать 70% акций "Николаевоблэнерго", 70% акций "Хмельницкоблэнерго", 50,9% акций "Тернопольоблэнерго" и 99,9% акций Днепродзержинской ТЭЦ; в октябре – 65% акций "Харьковоблэнерго"; в ноябре – 94,9% акций Одесской ТЭЦ, 94,8% акций Херсонской ТЭЦ и 94,6% акций Одесского припортового завода; в декабре – 55,2% акций "Запорожьеоблэнерго". Кроме того, на сентябрь запланирована продажа 50% акций компании "Укрнафтопродукт", на октябрь – 25% акций Днепровского машиностроительного завода, на октябрь – 95% акций предприятия "Днепрметрострой" и 50% акций машиностроительного объединения "Орион", а на декабрь – 94,9% акций предприятия "Сумыхимпром".

Весной текущего года Кабинет министров Украины в рамках сокращения государственного сектора представил план приватизации государственных предприятий. Всего в списке на приватизацию 286 объектов, еще 43 объекта внесены в перечень запрещенных к приватизации, для продажи которых необходимо решение Верховной Рады.

Как отмечают в правительстве, масштабная приватизация в Украине может пройти уже во втором полугодии 2015 года. При этом основная цель продажи – привлечение инвестиций, преимущественно европейских и американских компаний. Для популяризации приватизационных возможностей правительство Украины рассчитывает провести специальные инвестиционные конференции. Одна из них уже прошла в Вашингтоне в июле текущего года.