Кабмин приостановит продаж энергообъектов на бирже – будут пересматривать цены
До момента пересмотра начальной цены объектов, продажа объектов на фондовых биржах прекращается.
Кабинет министров Украины прекратил действие нормы об обязательной продаже на бирже пакетов акций государственных компаний топливно-энергетического комплекса и госкомпаний группы "Г", принадлежащих государству, до момента пересмотра начальной цены этих активов.
Об этом говорится в постановлении правительства №612, опубликованном на веб-портале Кабмина.
"Установить, что начальная цена, установленная для объектов группы "Г" и предприятий топливно-энергетического комплекса, подлежит пересмотру уполномоченными органами приватизации в месячный срок с момента вступления этого постановления в силу. До момента пересмотра начальной цены объектов, продажа объектов на фондовых биржах прекращается", - говорится в документе.
Согласно постановлению, решение о пересмотре начальной цены объекта приватизации принимает специальная рабочая группа, конкурсная или аукционная комиссия и подает его на рассмотрение в орган приватизации, который должен рассмотреть это решение в обязательном порядке.
Читайте также"Энергоатом" за семь месяцев увеличил доход от реализации электроэнергии на 47%Как сообщал УНИАН, в середине августа премьер-министр Украины Арсений Яценюк потребовал в ближайшее время вынести на рассмотрение правительства новую методику оценки государственной собственности и призвал Верховную Раду как можно скорее рассмотреть и проголосовать за изменения в действующее законодательство о приватизации. Он отмечал, что задача приватизации - привлечение реальных инвесторов, а это возможно только при условии, что приватизация проводится по самым высоким стандартам инвестиционной привлекательности, прозрачности. Однако существующие правила приватизации датированы 2003 годом и фактически приводят к тому, что приватизация проходит в интересах отдельных покупателей.
При этом Яценюк напомнил, что на повестке дня - амбициозная программа приватизации. И потому допустить сохранение старых правил приватизации госактивов нельзя.
Читайте такжеКабмин одобрил приватизацию более 300 госпредприятийФонд государственного имущества как ключевой орган, осуществляющий приватизацию государственной собственности, планировал в июле-августе выставить на продажу пакеты акций ряда предприятий, а именно: 5% акций Одесского припортового завода, а также 25-процентные пакеты акций энергопредприятий "ДТЭК Днепроблэнерго", "ДТЭК Днепрэнерго", "ДТЭК Захидэнерго" и "Киевэнерго". На сентябрь-декабрь запланирована дальнейшая приватизация Одесского припортового завода и ряда других энергообъектов. В частности, в сентябре ФГИУ рассчитывает продать 70% акций "Николаевоблэнерго", 70% акций "Хмельницкоблэнерго", 50,9% акций "Тернопольоблэнерго" и 99,9% акций Днепродзержинской ТЭЦ; в октябре – 65% акций "Харьковоблэнерго"; в ноябре – 94,9% акций Одесской ТЭЦ, 94,8% акций Херсонской ТЭЦ и 94,6% акций Одесского припортового завода; в декабре – 55,2% акций "Запорожьеоблэнерго". Кроме того, на сентябрь запланирована продажа 50% акций компании "Укрнафтопродукт", на октябрь – 25% акций Днепровского машиностроительного завода, на октябрь – 95% акций предприятия "Днепрметрострой" и 50% акций машиностроительного объединения "Орион", а на декабрь – 94,9% акций предприятия "Сумыхимпром".
Весной текущего года Кабинет министров Украины в рамках сокращения государственного сектора представил план приватизации государственных предприятий. Всего в списке на приватизацию 286 объектов, еще 43 объекта внесены в перечень запрещенных к приватизации, для продажи которых необходимо решение Верховной Рады.
Как отмечают в правительстве, масштабная приватизация в Украине может пройти уже во втором полугодии 2015 года. При этом основная цель продажи – привлечение инвестиций, преимущественно европейских и американских компаний. Для популяризации приватизационных возможностей правительство Украины рассчитывает провести специальные инвестиционные конференции. Одна из них уже прошла в Вашингтоне в июле текущего года.