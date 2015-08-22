Индекс Dow Jones снизился на 531 пункт - это наибольшее падение с 2011 года

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на CNN.Money.

Индекс S&P 500 также упал на 5,7% за неделю, что также является худшим показателем с 2011 года. NASDAQ упал на 6,8% за неделю.

Обеспокоенность инвесторов вызывают три основных фактора.

Первый это - ослабление экономики Китая. Правительство страны заявило, что производственный сектор продемонстрировал самые высокие темпы сокращения активности за последние 6 лет.

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Несмотря на то, что китайские чиновники говорят, что экономика выросла на 7% в этом году, многие эксперты в это не верят.

Вторым фактором является спад ожиданий инвесторов на то, что Федеральная резервная система США поднимет процентную ставку в сентябре. Центральный Банк посылает смешанные сигналы по этому поводу. Ранее на этой неделе Центральный Банк выпустил протокол заседания, состоявшегося в июле, который показал, что только часть руководителей Федрезерва готова к повышению ставки.

Кроме того, на падение фондового рынка повлияло снижение цен на нефть до $40 за баррель впервые с 2009 года. Год назад баррель стоил около $100.

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Ранее УНИАН сообщал, что российский рынок акций в пятницу снижался по основным индексам на фоне удешевления нефти марки Brent и вслед за мировыми площадками. По мнению аналитиков, основной пессимизм вызван замедлением экономики Китая и, как следствие, сырьевых рынков.