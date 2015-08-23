Биржи Ближнего Востока закрылись резким обвалом

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Биржи Дубая и Саудовской Аравии закрылись с понижением на 7% (воскресенье в этих странах - рабочий день), после того как на прошлой неделе индекс Dow Jones упал в США на 6%, а британский FTSE 100 зарегистрировал крупнейшую за текущий год недельную потерю в 5%.

Это объясняется опасениями инвесторов по поводу замедления китайской экономики и эффекту домино, которое это замедление может произвести на глобальную экономику.

Между тем на Ближнем Востоке главные опасения связаны с низкими ценами на нефть, которые продолжают падение с мая и за этот год снизились уже более чем вдвое. Так, нефть марки Brent, стоившая в мае 68 долларов за баррель, сейчас торгуется за 45 долларов.

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Это в основном связано с повышенным предложением на рынке, возникшим благодаря американским производителям сланцевой нефти, которые ослабили некогда крепкие позиции стран-членов ОПЕК на мировом рынке нефти.

Пессимизма ближневосточным игрокам добавил и недавний отчет рейтингового агентства, понизившего прогноз рейтинга Саудовской Аравии со стабильного до негативного.

Этот шаг отразил опасения по поводу будущего состояния финансов в этой стране, которые во многом зависят от доходов, получаемых от экспорта нефти.

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Все это происходит на фоне падения глобальных рынков, которые, в свою очередь, обеспокоены замедлением китайской экономики.

Ранее УНИАН сообщал, что российский рынок акций в пятницу снижался по основным индексам на фоне удешевления нефти марки Brent и вслед за мировыми площадками. По мнению аналитиков, основной пессимизм вызван замедлением экономики Китая и, как следствие, сырьевых рынков.