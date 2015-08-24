На фондовом рынке Китая очередной обвал - Шанхайская биржа рухнула на 8,5%

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник резко снижаются, теряя 3-4% вслед за биржами КНР, которые упали на 7-8% на фоне опасений за перспективы экономики страны, свидетельствуют данные торгов, сообщают РИА Новости.

По состоянию на 07:33 индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 8,45% — до 3211,2 пункта, что является минимальной отметкой за пять месяцев. Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite падал на 7,61%, до 1884,16 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 4,64%, до 21369,7 пункта. Индекс фондовой биржи Тайваня TAIEX падал на 4,4% до 7441,3 пункта.

"Японский Nikkei 225 опускался на 3,5% — до 18774,69 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 7,52%, до 5214,6 пункта. Корейский KOSPI сокращался на 2,34%, достигая 1832,63 пункта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что падение на биржах КНР в понедельник происходит, несмотря на решение властей страны разрешить инвестировать средства пенсионного фонда в акции.

"На рынке негативный тренд. Хороших новостей нет, акции все еще дорогие, а свежих вливаний наличности нет", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика CEBM Ки Йо Юфен (Qi Yifeng).

Главный стратег Jefferies Group Inc. Шон Дарби (Sean Darby) добавляет, что с первого взгляда легко указать на замедление экономического роста Китая и падение цен на нефть в качестве основных причин резкого спада на мировых биржах этим летом.

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Как сообщал УНИАН, финансовые аналитики связывают серьезное падение фондовых индикаторов с опасениями инвесторов, что дальнейшие действия правительства в сфере макроэкономического регулирования могут привести к снижению поддержки фондового рынка.