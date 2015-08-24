Фондовые индексы США рухнули на открытии торгов

Индекс Dow Jones в первые минуты торгов опустился на 6,01% до отметки 15470,34 пункта, передает Би-би-си. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ к 16:31 по Москве терял 8,8%.

Читайте такжеНа фондовом рынке Китая очередной обвал - Шанхайская биржа рухнула на 8,5%

Многие инвесторы ожидали, что за выходные Центробанк Китая примет меры для поддержки фондового рынка, но в отсутствие таких мер китайский индекс Shanghai Composite рухнул в понедельник на 8,49%.

За минувшую неделю индекс Шанхайской биржи снизился в общей сложности на 12%.

С июня нынешнего года биржи материковой части Китая демонстрировали необычайно высокую волатильность, что негативно сказалось на настроениях инвесторов.

В августе центробанк Китая трижды принимал решение о девальвации юаня, пытаясь стимулировать экспорт.

Российский индекс РТС на фоне дешевеющей нефти и нестабильности на биржах упал на 7,09% до 708,41 пункта.