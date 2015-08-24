Европейский индекс Eurofirst 300 упал до уровня марта 2009 года

Максимальным падением среди европейских акций в понедельник отметились греческий Piraeus Bank (-60,55%), швейцарский трейдер Glencore (-50,4%), немецкая энергетическая компания RWE (-46,8%) и британский горнодобывающий конгломерат Anglo American (-43,3%), сообщает Financial Times.

Во второй половине дня ускорилось снижение и остальных европейских индексов. Немецкий Dax 30 растерял весь свой годовой прирост и с обвалом на 6,7% вернулся к январским уровням ниже 10 000. Британский FTSE 100 ослаб на 6,3%, французский CAC 40 упал на 8%, передает РБК.

Американские индексы на открытии торгов также начали падать. S&P 500 упал почти на 5%, скорректировавшись затем до 4,4%, а Доу-Джонс — на 6% с дальнейшим понижением до 6,8%.

Тон сегодняшнему обвалу на мировых фондовых рынках задал Китай, где индекс Шанхайской фондовой биржи обвалился на 8,5%.

Китай, а затем падение американских рынков потащили за собой вниз Brent, которая опустилась до $43 — шестилетнего минимума.