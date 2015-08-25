Торги на биржах США завершились почти 4% падением

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Промышленный индекс Dow Jones в течение дня опускался на более чем на 1000 пунктов, потом почти отыграл позиции, но все же на момент закрытия торгов снижение составляло 3,6% (15,871.35).

Индекс S&P 500 к концу торгов опустился на 3,9% (1,893.21), таким образом перейдя в состояние "коррекции" - когда индекс снижается более чем на 10% с момента пика.

Индекс NASDAQ Composite потерял 3,8% и составил 4,038.6.

Читайте такжеНа фондовом рынке Китая очередной обвал - Шанхайская биржа рухнула на 8,5%

Ранее на фондовых биржах Китая торги завершились в понедельник сильнейшим падением котировок за 8 лет. Это, наряду со все более дешевеющей нефтью и западными санкциями, сказалось и на российской экономике: в понедельник курс рубля обновил минимальные значения 2015 года.

Как сообщал УНИАН ранее, в понедельник, 24 августа ведущие фондовые индексы США на открытии торгов Нью-Йоркской фондовой биржи сегодня резко снизились на фоне общемировой нестабильности на биржах и падения китайских индексов.