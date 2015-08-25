Fitch подтвердило рейтинг "Газпрома" в иностранной валюте на уровне "ВВВ-" с негативным прогнозом

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, передает Украинская Правда.

Рейтинги и прогноз компании ограничены аналогичными суверенными показателями РФ ("BBB -" / "негативный").

"Рейтинг "Газпрома" отражает наши ожидания о том, что компания останется важным поставщиком газа в Европу в среднесрочной перспективе. Европейские потребители по-прежнему ограничены в своих возможностях диверсификации импорта газа в Европе и переживают снижение добычи газа на месторождениях в своем регионе", - сказано в документе.

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При этом агентство отмечает, что Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг Греции с СС до ССС. Рейтинги греческих государственных облигаций также повышены до уровня CCC.