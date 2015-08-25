Индекс Шанхайской фондовой биржи во вторник утром снизился на 6,41%, продолжив падение

Об этом свидетельствуют данные торгов, передают РИА Новости.

Ключевой индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index снизился на 6,41%, составив 3004,13 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite Index упал на 6,97% и составил 1751,28 пункта.

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Ранее УНИАН сообщал, что фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник резко снижались, теряя 3-4% вслед за биржами КНР, которые упали на 7-8% на фоне опасений за перспективы экономики страны.