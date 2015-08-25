Индекс Шанхайской фондовой биржи закрыл торги обвалом на 7,63%

Индекс Шанхайской фондовой биржи к закрытию торгов во вторник, 25 августа, опустился ниже психологической отметки 3000 пунктов, после рекордного с 2007 года падения на 8,6% днем ранее, снизившись еще на 7,63%, передает ПРАЙМ.

Читайте такжеКитай на спасение фондового рынка потратил больше, чем резервы России Ключевой индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index, который в течение дня падал до 8,16%, просел на 7,63%, составив 2964,97 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite Index упал на 7,09%, и составил 1749,07 пункта.