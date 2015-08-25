Украинский фондовый рынок снизился на открытии торгов во вторник

Украинский фондовый рынок во вторник, 25 августа, незначительно снизился – индекс украинских акций UX по состоянию на 10:50 снизился на 0,96% - до 967,38 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Общий объем торгов составил 1,8 миллиона гривень, при этом большинство сделок проводится на срочном рынке.

Из индексного списка Украинской биржи утром торговались акции Авдеевского коксохимического завода (снижение цены на 1,16%) и Енакиевского металлургического завода (снижение цены на 0,78%).

Индекс ПФТС снизился на 0,39% – до 330,21 пункта, общий объем торгов составил 0,1 миллиона гривень.

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