Богатейший бизнесмен Китая за сутки обеднел на $3,6 миллиарда

После сильнейшего с 2007 года обвала фондового рынка Состояние богатейшего бизнесмена Китая – главы Dalian Wanda Group Вана Цзяньлиня – за сутки сократилось на $3,6 млрд, сообщает "Slon" со ссылкой на Bloomberg.

В совокупности миллиардеры материкового Китая из-за «черного понедельника» 24 августа потеряли более $14 млрд, или 6% их общего состояния. Сильно пострадали также бизнесмены в Индии: за день они обеднели в общей сложности на 6,6%, а второй по богатству – руководитель Reliance Industries Мукеш Амбани – потерял $1,8 млрд.

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Между тем японские миллиардеры увеличили свое состояние даже на фоне спада на китайском рынке – им помогло укрепление национальной валюты: курс иены 24 августа вырос к доллару до максимума за 1,5 месяца. В результате богатейший японец – основатель Uniqlo Тадаси Янай за день увеличил свое состояние на $106 млн до $21,8 млрд.

Основной фондовый индекс Китая Shanghai Composite 24 августа обвалился на 8,5%, что стало максимальным суточным спадом за восемь лет. На следующий день показатель опустился еще на 7,6%.