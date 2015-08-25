Биржи США после резкого обвала накануне открылись ростом

Американские фондовые индексы во вторник открылись в плюсе в пределах 3,3% в рамках коррекции после резкого обвала днем ранее вслед за рынком ценных бумаг Китая, свидетельствуют данные торгов, сообщает Прайм.

Индекс широкого рынка S&P 500 рос на 2,27% - до 1936,1 пункта, индекс DJIA - на 2,19%, до 16218,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,88%, до 4655,76 пункта. При этом в ходе торгов NASDAQ поднимался до 3,4%.

По итогам торгов понедельника индекс DJIA упал на 3,57% и составил 15871,35 пункта, S&P 500 - на 3,94%, до 1893,21 пункта, NASDAQ потерял 3,82% и составил 4526,25 пункта.

"В краткосрочной перспективе все успокоится", - предполагает стратег Brewin Dolphin Гай Фостер, чьи слова приводит издание The Wall Street Journal.

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Кроме того, в понедельник на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в силу вступило "Правило 48", которое может предотвратить резкие колебания акций в начале торгов. Согласно сообщению NYSE, это правило разрешает уполномоченным участникам рынка не разглашать цены перед открытием торгов, и с его помощью биржа облегчит и ускорит открытие биржи в те дни, когда предполагается особенно волатильная торговля.