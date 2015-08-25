Биржи Европы закрылись в плюсе после обвала в "черный понедельник"

Основные фондовые индексы Европы закрыли торги вторника в плюсе, скорректировавшись вверх после значительного обвала днем ранее - на фоне опасений экономического спада в Китае, свидетельствуют данные бирж, сообщает Прайм.

По итогам торгов вторника британский индекс FTSE 100 вырос на 3,09% - до 6081,34 пункта после обновления в понедельник минимума с 28 ноября 2012 года. Немецкий DAX 30 увеличился на 4,97%, до 10128,12 пункта, французский CAC 40 - на 4,14%, до 4564,86 пункта. Греческий композитный индекс Athex по итогам торгов набрал 9,38%, достигнув 621,70 пункта.

В понедельник на мировых рынках была зафиксирована волна распродаж, связанная с продолжающимися опасениями замедления экономического роста Китая, второй по величине экономики мира. Снижение индексов происходило также на азиатских и американских торгах.

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"Восстановление рынка во вторник продолжилось, и нервные инвесторы вернулись обратно к европейским индексам в попытках вернуть потерянное в тот кошмарный понедельник", - приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Spreadex Коннора Кэмпбелла.

Несмотря на возвращение европейских индексов к росту, многие рыночные наблюдатели предупреждают о сохраняющейся волатильности на мировых рынках, связанной с фундаментальными факторами, в частности, с сомнениями относительно перспектив экономики Китая.