Индекс Dow Jones установил новый антирекорд на закрытии бирж в США

Впервые за свою 119-летнюю историю индекс в течение четырех дней снижался более чем на 200 пунктов, отмечает РБК со ссылкой на Market Watch.

Как пишет издание, за четыре сессии индекс потерял 1,682.29 пунктов.

Это является самым крупным снижением за четыре дня с худшей недели финансового кризиса 2008 года. Тогда Dow Jones потерял 1,746.19 пункта с 6 по 9 октября.

В течение вчерашних торгов основные биржевые индексы США испытывали значительные колебания. Так, Dow Jones, который формируют крупнейшие американские корпорации, в начале сессии вырос сразу на 441 пункт. Тем не мене, к закрытию торгов упал до отметки 15,666.44 пункта — это на 204.91 (1,29%) хуже уровня сегодняшнего открытия. В красную зону попали ценные бумаги Boeing (-1,24%), Сoca-Cola (-1,02%), сильнее всего, на 2.91%, просели акции Chevron. В плюсе по итогам сессии оказались котировки Apple и Disney. Они выросли на 0,60% и 0,56%.

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S&P по итогам дня потерял 1,35%. Высокотехнологичный NASDQ потерял 0,44%. «Среди участников рынка сегодня преобладали более рациональные подходы, обстановка была более спокойной, в отличие от царившей накануне паники», — цитирует The Wall Street Journal руководитель департамента инвестиционной стратегии компании Northern Trust Джим Макдональд. Он предположил, что происходящее на рынке — «не общая тенденция к снижению котировок, а коррекция».

Падение биржевых индексов США произошло на фоне снижения индекса Шанхайской биржи Shanghai Composite Index на 7,6%. Как пишет CNN Money, с 12 июня индекс упал на «колоссальные» 42%. Издание отмечает, «турбулентность на фондовым рынке Китая» серьезно нервирует инвесторов из-за огромной роли КНР в глобальной экономике.

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«Сейчас на рынке происходит перетягивание каната между теми, кто видит хорошие возможности и теми, кто опасается, что ослабление Китая будет углубляться», — отметила Кейт Уорн, инвестиционный стратег в Edward Jones.

По словам Стивена Карла, руководителя отдела по торговле акциями Williams Capital Group LP, участники нервничают из-за потенциальной волатильности, которая может «вспыхнуть» на рынке. «Они сомневаются по поводу того, что произойдет за рубежом, и эта неопределенность берет верх», — цитирует его Bloomberg.​

Ранее УНИАН сообщал, что американские фондовые индексы во вторник открылись в плюсе в пределах 3,3% в рамках коррекции после резкого обвала днем ранее вслед за рынком ценных бумаг Китая, свидетельствуют данные торгов.